為了加大復工力道，傳出鴻海富士康再次增加獎勵，鄭州廠將入職獎金提高至7000元人民幣（約新台幣3萬元），據了解，目前富士康鄭州廠員工已突破2萬人，並且不斷有新人面試。

陸媒報導，大陸企業、工廠陸續復工，但因為交通以及隔離檢疫等問題，不少工廠面臨缺工的窘境。

富士康鄭州廠近日再次增加獎勵，新進員工若滿足相關條件，可以獲得獎勵金7000元（人民幣，下同）。條件包含新進員工在打卡35天、在職滿60天後可獲得3000元的獎勵，其餘的4000元將在打卡55天、在職滿90天後支付。

報導指出，富士康基本月薪約2000元，若加上加班費等額外收入，平均月薪可達到4000~5000元，也就是說，這次富士康提供的入職獎金，相當於普通員工1個多月的薪水。

根據勞動派遣公司提供的消息，經過近期全面招聘，目前鄭州富士康在廠員工已經突破2萬人，而且不斷有新人面試。

此外，富士康深圳廠日前也提高員工復工激勵政策的獎金，新員工入職獎金最高可達7110元。由於鄭州廠區和深圳龍華廠區是鴻海集團組裝代工蘋果iPhone的兩大生產基地，復工進展也備受市場關注。

(中時電子報)