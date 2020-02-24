吳青峰「太空備忘記」演唱會23日於台北小巨蛋圓滿結束，驚喜邀請「蘇打綠」合體，演唱經典曲〈當我們一起走過〉與新歌〈Tomorrow will be fine〉，承先啟後的概念別具意義，兩首歌都來自鼓手小威的創作，他表示，「這首歌寫的是一份盼望。休團三年對我來說，是一段生命中的轉折，是休息也是重新審視自己的時候，停下腳步，看看自己的過去，想想自己的未來，凝聚能量，重新出發。

吳青峰「太空備忘記」演唱會23日邀來「蘇打綠」團員合體。（環球音樂提供）

蘇打綠相隔三年的第一首全新單曲〈Tomorrow will be fine〉，選在23日青峰演唱會場合體演出，直立式MV即時於當晚11點30分上線，內容為6位團員這3年多來在共同社群群組裡，真實對話的精華版，導演李伯恩接下不可能的任務，堅持要加入現場畫面，把剪接室秘密辦到小巨蛋後台，拍攝完現場實況後直接剪輯，讓MV能夠最即時、燒燙燙的上線。

數位單曲24日凌晨上架，也於同日在全亞洲電台熱播。主唱青峰表示，「因為還能用音樂與那些我們想念的聽眾對話，可以用音樂讓我們六個人對自己說話，也因此，所有事情，我們都可以相信：Tomorrow will be fine.這是一首安慰我們自己、鼓勵我們自己的歌，也因此，它是一首，可以屬於任何需要鼓勵的人的歌。」新單曲〈Tomorrow will be fine〉所得版稅將捐贈台灣兒童暨家庭扶助基金會，希望這首歌曲，不只能安慰別人，也希望能幫助到人。

(中時 )