吳青峰「太空備忘記」演唱會23日於台北小巨蛋圓滿結束,驚喜邀請「蘇打綠」合體,演唱經典曲〈當我們一起走過〉與新歌〈Tomorrow will be fine〉,承先啟後的概念別具意義,兩首歌都來自鼓手小威的創作,他表示,「這首歌寫的是一份盼望。休團三年對我來說,是一段生命中的轉折,是休息也是重新審視自己的時候,停下腳步,看看自己的過去,想想自己的未來,凝聚能量,重新出發。

吳青峰「太空備忘記」演唱會23日邀來「蘇打綠」團員合體。(環球音樂提供)

蘇打綠相隔三年的第一首全新單曲〈Tomorrow will be fine〉,選在23日青峰演唱會場合體演出,直立式MV即時於當晚11點30分上線,內容為6位團員這3年多來在共同社群群組裡,真實對話的精華版,導演李伯恩接下不可能的任務,堅持要加入現場畫面,把剪接室秘密辦到小巨蛋後台,拍攝完現場實況後直接剪輯,讓MV能夠最即時、燒燙燙的上線。

數位單曲24日凌晨上架,也於同日在全亞洲電台熱播。主唱青峰表示,「因為還能用音樂與那些我們想念的聽眾對話,可以用音樂讓我們六個人對自己說話,也因此,所有事情,我們都可以相信:Tomorrow will be fine.這是一首安慰我們自己、鼓勵我們自己的歌,也因此,它是一首,可以屬於任何需要鼓勵的人的歌。」新單曲〈Tomorrow will be fine〉所得版稅將捐贈台灣兒童暨家庭扶助基金會,希望這首歌曲,不只能安慰別人,也希望能幫助到人。

(中時 )