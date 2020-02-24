立法院今（24）日為新冠肺炎疫情特別紓困條例修法召開朝野協商，經過上午討論，各黨對草案名稱沒有太多意見，而在野黨對設置紓困委員會也不再堅持，下午將繼續協商。

負責主持今日協商會議的立法院長游錫堃指出，關於紓困特別條例，包含行政院、國民黨、民眾黨、個別委員提出等等，有12個版本。民進黨總召柯建銘補充，加上時力版本，總計有13個。

國民黨書記長蔣萬安表示，國民黨版紓困條例有別於他黨版本的部分，包括為因應可能發生的停課狀況，屆時家長要請假在家照顧孩童，因此主張防疫照顧假要明訂要件及效果。

蔣萬安指出，全球各醫療專業人員，一致認為研發出相關疫苗及抗病毒藥物，才能一勞永逸地解決疫情。因此主張對於國內正在研發相關疫苗的研究人員，提撥專案獎勵金。

蔣萬安表示，明天就要該學，為了未來可能發生的停課狀況，應盡快研議發展遠距離教學、數位教學，讓學生的受教權不受影響。

時力總召邱顯智說，紓困經費有600億，為免執行出現問題，因此主張成立委員會專責監督相關預算執行。國民黨總召林為洲建議，行政院每2個月至立院報告紓困經費使用狀況，以便做滾動式調整。

今日上午各黨經過討論，暫時達成草案稱「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的共識，也傾向不設委員會，但目前仍持續協商中。

(中時 )