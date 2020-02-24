弘裕(1474)醫療紡品需求升溫，成為新冠疫情的受惠股。國內最大工業用布廠弘裕企業旗下醫療事業部，傳接獲三家租賃洗滌與相關業者承接醫院隔離衣訂單，總金額近千萬元，預定三個月內出貨，可增加公司醫療布服的營收。公司元月因為營業天數減少，單月營收1.73億元，年減44%；但2月營收在新訂單加持下，可望挹注營收動能。

台灣弘裕的產品項目包括工業袋材面料、成衣面料、傢俱面料和醫療紡品。其中，工業袋材面料占比最高，約7成，醫紡的部分則在個位數左右。去年集團全年營收約34.52億元，台灣弘裕約19億元。至於生產基地，台灣弘裕在彰化，大陸則在浙江和東莞有廠房，而越南則是轉投資大豪紡織。

弘裕生產醫療布服，包括手術衣、隔離衣、防護衣、被服、醫師服及護理師服等醫療布服，去年公司全年營收約34.52億元，今年農曆春節前後，因新冠肺炎疫情升溫，公司隔離衣訂單倍增，近期共承接三家業者，預計三個月內出貨，總金額粗估近千萬元，且目前醫療院所的隔離衣訂單詢問度相當高，公司醫療布服訂單還有機會繼續增量。

弘裕醫療用布已通過醫療器材的優良製造規範（GMP）認證，並取得難度較高的外科手術衣及外科覆蓋巾第二級醫療器材許可證。上述產品可在防護等級要求較高的醫院外科手術室使用，產品具有抗靜電、液體防護力，並通過「無細胞毒性」、抗過敏、無刺激及無菌等試驗，可增加醫療院所的採購意願。

(時報資訊)