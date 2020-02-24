由於新冠肺炎影響，大陸面板廠產出受限導致2月全球面板供給減少8～12％，帶動大尺寸TV面板價格2月大幅彈升。法人看好供給減少的情勢將延續至3月，面板價格有望持續快速上漲，友達(2409)、群創(3481)營運改善速度將優於預期。

TV LCD面板價格在去年下半年韓國、台灣以及大陸面板廠開始針對電視面板產品調降稼動率，且韓廠關閉部分產能，使得TV面板價格2019年11月觸底反彈，連續兩個月小幅反彈。但2月大陸政府延長春節假期及嚴格管控企業復工時程，2月全球面板供給減少8～12％，隨著下游廠商陸續復工後回補庫存，導致2月大尺寸TV面板價格大漲7～13%。

法人預期，面板價格將於3月持續快速上漲，雖然面板製造商已陸續復工，但受限於招工速度緩慢、員工重新上線前需先隔離、面板投片至產出的生產時間差等因素，大陸面板製造商短期內難以將產能恢復至正常水準。尤其京東方位於武漢市的10.5代線擴產速度放緩，該產線完全擴產產能約當全球大尺寸面板供給6～8％，對今年供需結構改善不啻是一個正面消息。

此外，韓國疫情爆衝，韓國政府決定把新冠肺炎疫情預警上調至最高等級的「嚴重」，而韓國面板在全球產能比重達到36％。在下游品牌及通路商持續回補庫存、因應下半年國際運動賽事備貨，是否造成供需進一步吃緊，帶動面板價格上揚，則可以持續觀察。

法人認為，去年11月今年2月，大尺寸TV面板價格上漲15～25％，優於原先預期，3月有望再上揚5～10％，將加速友達、群創的基本面改善。

(時報資訊)