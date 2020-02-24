Linker Networks臺南辦公室今(24)日正式揭牌！南市長黃偉哲宣示，人工智慧發展中心已進駐臺南並正式營運，目前已晉用200名在地學子，未來將持續擴增招募至250人規模，為AI的整體發展，再添新動能。

參與揭牌儀式除南市長黃偉哲之外，還有 Linker Networks創辦人、首席執行官謝源寶、資策會副執行長蕭博仁等人共襄盛舉；南市長黃偉哲表示，「運用科技翻轉古城」一直是臺南市政府努力的目標，Linker Networks臺南辦公室選擇落腳友愛市場，為南市16所大專院校青年學子提供進入AI領域多元學習的機會，正是開創新舊融合、科技古城的創新典範，為傳統市場注入新能量、創造新商機，也為AI人才創造更多在地發展機會、為臺南產業提供更豐富的AI合作夥伴及資源。

Linker Networks謝源寶(Paul Shieh)創辦人指出， AI發展最重要的基礎是具備大量精準的標註資料，而資料的品質與正確性需要仰賴大量的人才資源，Linker Networks這次進駐臺南友愛市場，首次成立人工智慧發展中心，期許臺南成為AI發展環節中最重要及最先進的發展據點。

Linker Networks今年與國際大廠共同發展自駕領域，相關工作已開始在臺南辦公室執行，未來計劃與德國、美國、韓國、新加坡等國際大廠共同發展數個跨領域AI專案，將國際專案引進臺南，串聯臺南人才、產業資源，共同打造臺南成為AI國際發展基地。

資策會資安所與Linker Networks攜手合作，特別針對資安相關人才進行專業培育，同時招募相關科系大學生或青年，在當地建立AI資安研發團隊。

資策會副執行長蕭博仁表示，這次的合作可以將人工智能資安產業的相關技術落地，透過培育在地資安人才，提升數位競爭力，也將帶動南部資安產業的發展，建立在地化的產學生態系，進而促進產業升級。

(工商 )