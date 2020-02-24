新北市長侯友宜（右）至板橋區大觀國小全程觀看入校體溫測量、隔離規劃、體溫異常處理、洗手教育、入班注意事項及午餐防疫等六項重點，嚴正提醒全市學校務必以最嚴謹的態度，面對明天開學日的到來，嚴格落實三級防護、健康五原則。(陳怡誠攝)

中央疫情指揮中心重新啟動「傳染病統計資料查詢系統」，推算第24例北部女性所在位置應在新北市，對此侯友宜24日視察大觀國小防疫操演會後受訪表示，防疫只有一個敵人，就是新冠肺炎，中央和地方一定齊心齊力面對，中央採取任何步驟，地方一定理當全力支援，而且要做補位，甚至做到位，更要做到過。

(中時 )