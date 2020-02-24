侯友宜：敵人只有新冠肺炎 13:492020/02/24 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯市長（右）仔細用手錶督測一位學童量溫度所需秒數，以掌握明日開學各校入校量體溫是否會大排長龍。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜（右）至板橋區大觀國小全程觀看入校體溫測量、隔離規劃、體溫異常處理、洗手教育、入班注意事項及午餐防疫等六項重點，嚴正提醒全市學校務必以最嚴謹的態度，面對明天開學日的到來，嚴格落實三級防護、健康五原則。(陳怡誠攝) 中央疫情指揮中心重新啟動「傳染病統計資料查詢系統」，推算第24例北部女性所在位置應在新北市，對此侯友宜24日視察大觀國小防疫操演會後受訪表示，防疫只有一個敵人，就是新冠肺炎，中央和地方一定齊心齊力面對，中央採取任何步驟，地方一定理當全力支援，而且要做補位，甚至做到位，更要做到過。 (中時 ) #中央 #新冠 #新冠肺炎 #肺炎 #地方 也許您會感興趣 推薦閱讀 北部60歲婦兩岸境管前就發病 學者：病毒早入侵 10:162020/02/20 生活 網傳22、23確診者住這裡？中市衛生局說話了 10:462020/02/20 生活 計程車生意掉一半 韓國瑜允協助 11:562020/02/20 生活 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 南韓確診暴增1人死 達社區傳播！超級毒王趴趴走1傳37 害千人隔離 04:102020/02/21 國際大事 獨／潘慧如巴黎街頭現蹤 驚呆1個口罩竟要價60元 21:272020/02/21 娛樂 武漢包機卡關 帥氣藍委建議小英這樣做 09:142020/02/22 政治 新冠肺炎全球燒 澎湖縣長賴峰偉宣布：即起縣府團隊人員禁出國 15:362020/02/22 社會 社區傳播病例暴增 我升高旅遊疫情建議！日韓列二級警示 不排除邊境管制 04:102020/02/23 生活新聞 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 08:092020/02/23 生活 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 新冠肺炎26個案全台分布 指揮中心公布了 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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