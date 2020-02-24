媒體詢問校園防疫是否管制校外人士進入校園？侯友宜表示，在環境允許下，並無特別限制，圖為校方人員待命未進入校園者量體溫。（陳怡誠攝）

新北市長侯友宜24日上午視察國小防疫演練，媒體詢問校園防疫是否管制校外人士進入校園？侯友宜表示，在環境允許下，並無特別限制，但他已和校長們溝通，若學校在開放空間有任何對師生、員工健康有影響，就會開始採取限制性讓民眾進入校園，這部分原則上由校長隨時和衛生局通報，採取彈性措施。

(中時 )