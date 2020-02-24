校園防疫限制校外人士進入？ 侯友宜：無特別限制但有彈性 14:002020/02/24 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜(右)24日上午視察國小防疫演練，入校後即由校方量額溫。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媒體詢問校園防疫是否管制校外人士進入校園？侯友宜表示，在環境允許下，並無特別限制，圖為校方人員待命未進入校園者量體溫。（陳怡誠攝） 新北市長侯友宜24日上午視察國小防疫演練，媒體詢問校園防疫是否管制校外人士進入校園？侯友宜表示，在環境允許下，並無特別限制，但他已和校長們溝通，若學校在開放空間有任何對師生、員工健康有影響，就會開始採取限制性讓民眾進入校園，這部分原則上由校長隨時和衛生局通報，採取彈性措施。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #校園 #侯友宜 #防疫 #彈性 #進入校園 也許您會感興趣 推薦閱讀 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染武漢肺炎 14:482020/02/20 國際 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 管死防疫 陸勞動力全面封凍 04:102020/02/23 兩岸要聞 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 鑽石公主號返台 鄭文燦：橫濱模式是最好模式 10:362020/02/23 政治 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 西半部溫差10度以上！氣象局：這天北部變天 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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