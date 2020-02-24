神岡國小24日展開防疫演練工作，市長盧秀燕前往視察。（陳淑娥攝）

神岡國小24日展開防疫演練工作，學生進校前進行全身噴霧消毒。（陳淑娥攝）

神岡國小24日展開防疫演練工作，學生進校前先量額溫。（陳淑娥攝）

神岡國小24日展開防疫演練工作，市長盧秀燕視察防疫物資發放情形。（陳淑娥攝）

神岡國小24日展開防疫演練工作。（陳淑娥攝）

高中職以下學校25日即將開學，神岡國小24日展開防疫演練工作，由師生配合模擬開學狀況，包括入校前雙手噴消毒水、量測額溫、耳溫複檢、領取口罩等流程。台中市長盧秀燕24日前往視察，肯定校方加強防疫到位，全力維護師生健康。

台中市高中職以下約36萬名學生25日開學，市府全力備戰，除已協助全市共464所學校完成消毒工作外，同時也督促各校依據SOP，提前展開防疫演練及物資整備。

盧秀燕指出，除教育部統一發放口罩、酒精等物資外，在善心人士捐贈下，台中市國小及幼稚園學童，每人開學可加碼多領到2片口罩，加上兒童一周可領4片，開學前三週，天天上學有口罩。

教育局長楊振昇表示，台中市已訂定「台中市各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作指引」，供各校防疫工作依循，各校也皆已成立防疫小組，每周召開防疫會議，針對自中、港、澳入境(含轉機入境)教職員生名單確實掌握追蹤，且備妥口罩、額／耳溫槍、酒精(乾洗手)及漂白水等防疫物資，落實每周校園環境消毒及每日體溫檢測。

楊振昇說，教育局人員已陸續到全市158校督導各校校園防疫工作落實情形，確保各項防疫精準到位，提醒「在學生上學之前」，請家長先幫小孩自主量體溫，如有耳溫38度（含）以上或額溫37.5度（含）以上（須再量耳溫一次）視為發燒，應儘速就醫，並讓孩子在家充分休息，讓身體快快康復。

神岡國小今早展開防疫演練工作，由師生配合模擬開學狀況，包括入校前雙手噴消毒水、量測額溫、耳溫複檢、領取口罩等流程，第一堂課更特別安排衛教宣導課程，任何一個程序都不馬虎，要讓疫情風險降到最低。盧秀燕在教育局長楊振昇、神岡國小校長王丕助陪同下視察防疫演練，包括立委楊瓊瓔、市議員羅永珍皆到場關心。

(中時 )