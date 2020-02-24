東成醬油開來貨車運送5000份豬腳麵線與茶葉蛋慰勞醫護員工。（程炳璋攝）

奇美醫院醫療人員將企業贈送的豬腳麵線準備分送給同事。（程炳璋攝）

新冠肺炎疫情延燒，前線醫護人員除了辛苦防疫，最近還遭限制出國，台南市有東成醬油公司24日贈送5000份豬腳麵線與茶葉蛋到奇美醫院，慰勞醫護人員，台南市長黃偉哲感謝企業願意當起醫護人員後盾。

台灣新冠肺炎的防疫工作持續加緊腳步，最近宣布限制醫護人員出國，台南市東成醬油公司有感醫療人員在這波防疫工作的辛苦貢獻，24日自製各5000份的豬腳麵線與茶葉蛋，贈與奇美醫院醫護與志工人員，醫護人員感受社會支持的溫暖。

東成醬油公司經理林靜怡表示，感謝醫護人員這波防疫的貢獻，贈送豬腳麵線與茶葉蛋，除了為醫療人員添體力，也象徵為醫護人員去除穢氣。

奇美醫院共有2000多名醫護人員，加上志工、環保與警衛人員，整體防疫工作人員約5000人，永康院區院長邱仲慶表示，醫護人員面對疫情都有勇於承擔的社會責任，對企業在醫護人員給予後方各種援助，感到溫暖與窩心。

黃偉哲表示，台灣醫護人員正在打一場防疫戰，感謝企業擔任第一線醫護人員的後盾，在防疫戰持續的時刻，提供後方物資，為醫護人員的士氣打一劑強心針。

中央流行疫情指揮中心一改過去北部、中部、南部確診案例的做法，剛公布新冠肺炎台灣各縣市的確診案例地圖，黃偉哲認為此舉兩項前提是滿足民眾知的權利與避免群眾恐慌，他尊重中央作法，但不會公布更詳細的細節。

(中時 )