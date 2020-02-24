學測今日公布5標成績及統計資料，學生收到成績單之後可以根據自己的成績，選擇符合志趣的學校及系所來進行申請。

此外，每年學測放榜後，考生最關注的大學博覽會二月展，因應新冠肺炎疫情防疫措施，已對外公告，取消今年2月29日至3月1日在北、中、南同步舉辦的「2020大學暨技職校院多元入學博覽會」。

為防止疫情延燒，目前中港澳居民全數暫緩來台，中港澳旅遊警告也提升至三級。為此，香港城市大學郭位校長也對外宣布，原訂在台北舉行的面試將改為預約網上面試，符合成績標準的考生可提出申請，通過審核後會通知網上面試。

香港城市大學是香港第1所招收台灣高中畢業生的大學，目前英國QS機構世界大學排名名列52名，城大也與美國哥倫比亞大學設立雙聯學位，也與美國康乃爾大學設立6年制獸醫學位。

郭位校長表示，校內教師來自近30個國家，學生來自40多國，目前已有50％學生有國際交流經驗，未來目標希望讓65％學生都有海外交流或實習機會。同時學校還成立高等研究院，邀各國重量級專家學者參與，也包括諾貝爾獎得主，為研究與教學做出更多貢獻。

為招收優秀台灣高中生，城大今年採計學測4科，除了英文要求頂標，其他各科要求視學系不同而定，學校也有各項獎學金，提供給成績優異的學生。即日起有意參與香港城市大學網路面試的同學可以到大學博覽會官網下載申請說明書。（http：／／www.testnews.com.tw／shibao／index.php？route=tc／view＆tc_id=28）

(中時 )