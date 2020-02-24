模擬社區感染 侯友宜超前部署 14:022020/02/24 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市政府環保局在開學最後一天仍加派人力前往校園消毒，確保校園防疫無漏洞的目標。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜24日上午召開第16次疫情應變會議，指示近期展開社區感染演練，稍晚侯友宜視察大觀國小防疫演練受訪表示，他精準掌握新北市整個疫情的發展，每個步驟做到「全面備戰，超前部署」。 (中時 ) #侯友宜 #疫情 #感染 #部署 #社區 也許您會感興趣 推薦閱讀 北部婦感染源無解 醫嘆：社區感染已達臨界點 15:452020/02/20 生活 美列台為社區感染 陳時中：感染源已釐清、正向美澄清 16:412020/02/20 財經 新冠肺炎疫情延燒 美債ETF防疫優選 21:482020/02/20 財經 肺炎疫情衝擊 馬士基看衰營運前景 22:532020/02/20 財經 湖北復工日 第三度延後至3月11日 04:092020/02/21 財經要聞 陸將優先保障全球供應鏈龍頭企業復產 23:542020/02/21 財經 台灣權王－華南永昌證券 陸復工延遲 認購權證避險 04:102020/02/22 產業特刊 是時候提升防疫層級了 04:102020/02/22 時論廣場 閩浙挺台商 逾500億支持復工防疫 04:092020/02/23 焦點新聞 蘇益仁批 別再爭論感染源了 01:582020/02/24 政治要聞 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 西半部溫差10度以上！氣象局：這天北部變天 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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