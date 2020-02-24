新北市長侯友宜24日上午召開第16次疫情應變會議，指示近期展開社區感染演練，稍晚侯友宜視察大觀國小防疫演練受訪表示，他精準掌握新北市整個疫情的發展，每個步驟做到「全面備戰，超前部署」。

(中時 )

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