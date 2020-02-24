今（24）日凌晨1時30分許，台北市內湖警方於成功路、文德路口進行攔檢時，一輛黑色Altis攔查不停，甚至重踩油門企圖衝撞警方，警方立即拔槍朝車輛連開3槍嚇阻，但最後仍讓駕駛逃走。駕駛一路開往大直地區，警方當場緊急呼叫支援，並緊隨嫌犯逃逸路線，終於在大直成功將其攔截，後續將依社會秩序維護法偵辦，並在她車上起出毒品吸食器等，將對他驗尿以釐清是否吸毒。

警方調查，24日凌晨，台北市內湖分局文德派出所執行道路攔檢，發現一輛黑色Altis駕駛座旁，放置疑似為笑氣鋼瓶和吸食器，要求駕駛熄火，並詢問駕駛鋼瓶用途，但駕駛疑似心虛，突然重踩油門加速逃逸，甚至企圖衝撞警方，在場警方立即拔槍，朝Altis輪胎連開3槍，但仍沒攔住駕駛。

目前警方已經掌握車牌，將追緝車主到案，全案將依社會秩序維護法偵辦。

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(中時電子報)