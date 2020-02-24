台中市1名62歲林姓登山客，昨天與10名登山同好到台中市和平區進行「羅馬縱走」單日來回，不料，林男等人在攻頂羅葉尾山後，眾人齊聲歡呼時，林男卻突然昏倒，經隊員輪流CPR急救，10名消防救難人員獲報也上山馳援，但林男已無生命跡象，今天將由直升機將其遺體吊掛下山。

台中市消防局表示，林男等一行人於昨天上午7點多，從思源啞口登山口入山，準備單日來回「羅馬縱走」，包括攀登和平區羅葉尾山、武佐野群山、馬武佐野郡山等，不料，一行人攻頂羅葉尾山後，往馬武佐野郡山方向下山時，林男突然昏倒，經隊員輪流CPR仍然不治。

台中市消防局率領警、義消等共10人，於昨下午2點多開始上山救援，並於晚上6點45分抵達現場，但林男已無呼吸心跳，不過與林男一同登山的友人表示，林男曾經有中風的病史，疑身體不適或缺氧而昏迷死亡。

經過救難人員連夜輪流搬運林男遺體，3小時後才順利下山，抵達距離2.5公里外的馬武佐野郡山附近，找到適合直昇機起降作業地點，將於今天中午再請空勤隊出動直昇機救援，將林男遺體吊掛下山。

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(中時電子報)