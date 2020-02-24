一位在陸北京的台商，日前在網路上書給總統蔡英文表示，能進一步將武漢肺炎的疫情層級拉高，暫時關閉國門，以保護他在台灣的家人。對於該台商的勇氣，立法院長游錫堃讚賞其勇氣，比前總統馬英九有骨氣大器多了！

據綜合媒體報導，有一位目前住北京的台商，日前寫信給政府表，懇請希望蔡總統能進一步將武漢肺炎的疫情層級拉高，暫時關閉國門。北京現在很嚴重，而我們對大陸還有五個機場開放，這對防疫肯定會有很大的壓力，他距離北京雖然還有一段距離，但我自己住的這個社區附近，都拉走了三具大體，我們持的是台胞證進入的大陸，而非台灣護照，這點在法理上來說，政府不用太過於揹負道德壓力。

該台商直言，他沒離開大陸，主要也是因為怕自己在遷徙途中染到病菌帶回台灣，甚至傳染給我的家人，請蔡總統暫時性的關閉國門做為考慮，如果他們命該如此，客死他鄉，就要認命，請蔡總統保護好他在台灣的家人，如果他在外不幸，絕不會，也無理由怪政府，本不該在防疫壓力那麼大的時候再給蔡總統執政團隊添亂，但我不吐不快，不是每個在大陸的台灣人都那麼怕死，即便有一百萬台灣人在大陸又怎麼樣？

該台商更表示，島上可是兩千多萬的台灣人，誰輕誰重，台商的算盤打的跟明鏡似的，不用為我們擔心，在台灣的你們平平安安，就是我一個在外的遊子最大的安慰。

此信一出，在網路上瘋狂轉傳，游錫堃得知也在臉書感性表示，「有骨氣的台商，他講的話比馬先生大器多了」！令人敬佩！游錫堃更直言，面對武漢肺炎，我們都希望世界上任何人，包括目前在台灣、或在中國的台灣人都能健康平安，也希望政府能夠救更多台灣人回國，但是身為政治人物如馬先生，也應該要具備理性分析的能力，至少要分得清楚孰輕孰重吧！

(中時電子報)