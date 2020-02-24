新冠肺炎疫情導致人心惶惶，有200多家阿公店的萬華區，日前就有人透過LINE散布謠言，指華西街某店的紅牌已經確診，消息傳開引發小姐、酒客驚恐，嚴重影響各店生意，經業者們查證後，最後才發現有小姐間爭風吃醋，惡意中傷，據了解，這名造謠的小姐因怕被「追殺」，人已離開萬華避風頭。

業者強哥表示，新冠肺炎初期，大概是農曆春節前夕，附近店家的生意都還不錯，大家也期待過年時可以有不錯的業績，但後來疫情擴大，確實讓很多酒客卻步，預估這段期間至少掉了5成。

最近謠傳小姐確診的訊息，更是引發渲然大波，強哥透露，某小姐在群組上，公開表示華西街某店的紅牌小姐得肺炎，還已經就醫，訊息在業者瘋傳，大家都嚇壞了，原本搶著捧場、點檯的酒客，有的氣得破口大罵，質疑「沒職業道德」，揚言要報警逮人，整個阿公店界繪聲繪影，人人自危。

事件鬧大後，當地業者由飲酒協會出面，直接到該店詢問，但這名小姐其實是台灣人，最近半年內也沒去過大陸，被點名的紅牌一臉委屈，發誓真的沒得病，連感冒都沒有。

後來再經調查，才知道訊息的始作俑者，原本是該店的員工，後來跳槽到其他店，疑似不滿紅牌太紅，又想把客人拉到她的店，所以才胡亂造謠。

真相大白後，據傳造謠生事的小姐已經躲了起來，不敢再在當地出現，無辜的紅牌也照常上班，一切恢復正常，但強哥感慨說，本來生意就已受影響，最近這個傳聞多少也是雪上加霜，大家只能咬牙苦撐，希望疫情儘早結束。

(中時 )