開學在即，面對新冠肺炎，龍潭區潛龍國小於校門口設置防疫隧道，噴灑次氯酸水滅菌液，不同於以往僅手部噴灑，校方以隧道的方式，讓全校約900人進行「全身性」的消毒，家長表示面對疫情「比較安心」。

烏林里里長廖忠彥16日召集相關技術人員，共同研發防疫隧道系統，他表示，小朋友的抵抗力比較弱，設計這款防疫隧道，讓孩子上下學都乾淨的環境，不將病菌帶回家，且強調未來若遇到腸病毒、流感等流行疾病，都能運用防疫隧道系統，給學生乾淨的學習環境。

防疫隧道技術人員指出，隧道噴灑的是次氯酸水，比漂白水更滅菌，卻和自來水一樣安全，並表示，除防疫隧道外，更特別設計滅菌液的水龍頭，讓師生除了噴灑消毒的方式，亦能裝取滅菌液在校內擦拭桌椅。

潛龍國小校長游月鈴表示，防疫視同作戰，校方在校門口準備七個通道量體溫，並搭配上防疫隧道的消毒，讓學生得以安全無虞的進到教室，若學生有發燒的情形，校方會立即將該學生送至隔離區，家長表示，不知道這場防疫的仗要打多久，但看到校方有實際做消毒，總是比較安心。

(中時 )