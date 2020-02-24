因疫情影響最長寒假即將結束，因應全國中小學明（25日）即將開學，百貨、購物中心業者積極推出「防疫專區」讓防疫生活更日常；除了天然配方乾洗手、隨身空氣清淨詢問度高大江購物中心與汽車美容業者合作，推出「全車廂高溫殺菌」獨家優惠，詢問度亦相當高。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，過年後傳出疫情以來，包括乾洗手、食品保健、空氣清淨機等詢問度最高，且因中小學即將開學的關係，適合孩童使用的乾洗手、兒童電動牙刷甚至口罩套等商品亦有不少家長陸續添購，以降低校園群體傳染的機會，且因應家庭客需求，並與汽車保養品牌「挑戰者」合作推出「全車廂高溫殺菌」獨家優惠價990元，讓開車族與家人能更安心地使用交通工具。

百貨業者指出，「防疫作戰」已成為全民重要議題，除了戴口罩、勤洗手等自我防護措施之外，對於以汽車代步的開車族而言，車廂內的清潔消毒更是不能疏漏的一環，此外，攜帶型空氣清淨機，因體積小、不占空間，亦成這波防疫期熱銷商品之一。

(工商 )