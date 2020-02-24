松果購物股份有限公司（6740）今（24日）公告108年度營業收入2.8億元，稅後淨利達1,092萬，增率達 113%，每股盈餘（EPS）為0.72元。108年屢創銷售佳績的松果購物，以年度三大策略創造出營收高達92%的成長率，也奠定松果購物顛覆電商產業的實力，展望2020年將會以「3+3」為目標，持續擴大消費者體驗模式推進行動端高忠誠度，將科技力發揮至的最大價值。

三大策略方針，奠定產業的實力松果購物2019邁進興櫃市場，以「輕資產」﹑「AI個人化」﹑「消費者導向」三大策略方針，帶動整體營收成長幅度，營收成長率高達92%。松果購物以獨有的「輕資產」經營(Asset-light strategy)核心模式為橫向層次，透過大數據應用與「AI個人化」技術，推動平台營運效能與轉換率，更以「消費者導向」為動能，強調顧客終身價值，進而提高消費者品牌凝聚力﹑忠誠度與黏著度，為松果購物創造品牌差異化同時奠定顛覆產業的實力。

三大核心布局，締造三贏局面松果購物董事長郭家齊強調，隨著持續強化現有的三大策略方針，展望2020將以拓展消費者體驗模式為核心思維的三大關鍵布局，以深化AI與大數據運用優化消費旅程，打造出最貼近消費者個人化體驗與情境應用；其次提高平台SKU數，滿足消費者「一站購足」需求，以長尾效應帶來商業契機，並透過平台消費者評價機制促動購買力，預期將大數據應用發揮至最大價值，締造消費者、廠商和平台三贏的局面。

(工商 )