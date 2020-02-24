被動元件大廠國巨（2327）與美商基美合併在即，預計今年第三季完成合併，新國巨將於第三季成軍，進一步擴大與競爭對手的差距，加上國巨針對EMS客戶釋出的第一波漲價幅度高於市場預期，國巨今日展現抗跌走勢，午盤過後，股價一舉突破前波高點475元，觸及483.5元的波段新高。

基美在美東時間2月20日舉行特別股東會（等於股東臨時會），依據其盤後公告，總計有71％股東出席，並獲得其中96％股東的大力支持，等於高達68％的基美股東，對國巨現金收購基美案投下同意票，今年下半年國巨合併基美之後，基美將自美國下市，成為國巨100％持股之子公司。

而受到疫情衝擊，MLCC、晶片電阻在大陸的產能部位極高，直接影響產能開出速度，在年前庫存水位就已經拉緊報的被動元件，全面開工之後就面臨供需緊張的狀態，國巨第一波針對EMS客戶的漲幅超過市場預期，有為數不少的MLCC、晶片電阻規格漲幅達三位數以上。

(工商 )