109年大學學測今（2月24日）放榜，1111人力銀行表示，為協助考生解決選填志願困擾，「1111落點分析」2月24日放榜當日開放考生、家長輸入學測成績，只要成為1111會員即可免費登入使用，透過大數據演算，在學測五標的架構下列出符合成績的校系結果，讓考生避免踩雷！

1111說明，五標包括頂標(成績位於第88百分位之考生級分）、前標(成績位於第75百分位之考生級分）、均標(成績位於第50百分位之考生級分）、後標(成績位於第25百分位之考生級分），低標(成績位於第12百分位之考生級分）。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，以去年學測考生選填志願行為來看，1111落點分析創下單日近300萬次瀏覽數，吸引13萬8千人爭相登入使用該功能。

他說，為避免去年度發生參採科目5選4，因為部分考科難度偏易而發生同級分者爆增，部分學系出現超篩現象使得「高分落榜」，也讓重考生人數創下新高，對此，1111落點分析功能進化，納入去年、今年的學系錄取名額變化、學系註冊率、篩選倍率及對應的未來職務發展，提供完整的資訊。

李大華並指出，精準的落點分析只是進攻屬意學系的第一步，如何通過第二階段備審資料與面試，順利拿下入學資格才是重點，1111落點分析提供18學群的考古題準備、讀書計劃撰寫、自傳、面試注意事項，還有學長姐現身分享影片介紹所學技能、學群特色及畢業出路，實用性十足。

此外，根據1111大學網「2020企業最愛大學」，針對1,940位企業主管及人資進行調查發現，在北北基地區，一般大學以「臺灣大學」、「輔仁大學」、「政治大學」最受歡迎；科技院校則是「臺北科大」、「臺灣科技大學」、「致理科大」備受青睞。

在桃竹苗地區，一般大學排名為「清華大學」、「交通大學」、「中原大學」；科技院校則是「龍華科大」、「明新科大」、「元培醫事科大」。

在中彰投地區，一般大學排名為「逢甲大學」、「東海大學」、「中興大學」最受歡迎；科技院校則是「勤益科大」、「臺中科大」、「朝陽科大」。

在雲嘉南地區，一般大學排名為「成功大學」、「中正大學」、「嘉義大學」最受歡迎；科技院校則是「虎尾科大」、「南臺科大」、「嘉南藥理」。

在高屏地區，一般大學排名為「中山大學」、「高雄大學」、「義守大學」最受歡迎；科技院校則是「高雄科大」、「屏東科大」、「高雄餐旅」。

李大華建議考生，選填志願不論是偏愛選系還是偏好名校，都可先上1111大學網瀏覽18大學群，可看出歷年學生人數統計、核心課程及畢業出路等，以作為將來步入職場參考，贏在起跑點。

(工商 )