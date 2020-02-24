衛福部長昨擬禁止國內醫事人員出國，遭基層醫界強力反彈，今天上午衛福部醫事司政策轉彎，強調除陸、港、澳地區嚴格禁止外，其他有疫情區域則可在報准後前往。

不過有醫師蘇認為為了國家防疫不出國OK，但是真正挑戰是是社區疑似個案大爆發，塞爆急診和加護病房這樣才會導致醫療崩壞。

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(中時電子報)