大政治大爆掛-無色覺醒》衛福部出國禁令 醫護怒吼：把我們當賊 14:102020/02/24 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長昨擬禁止國內醫事人員出國，遭基層醫界強力反彈，今天上午衛福部醫事司政策轉彎，強調除陸、港、澳地區嚴格禁止外，其他有疫情區域則可在報准後前往。 不過有醫師蘇認為為了國家防疫不出國OK，但是真正挑戰是是社區疑似個案大爆發，塞爆急診和加護病房這樣才會導致醫療崩壞。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #出國 #衛福部 #大政治大爆掛 #無色覺醒 #醫護 也許您會感興趣 推薦閱讀 藥局人力吃緊 藍委呼籲衛福部補助 14:222020/02/20 生活 衛福部科長耍官威 遭判決記過懲戒 14:252020/02/20 社會 藥師發口罩喊吃不消 林為洲籲加人力 15:192020/02/20 政治 防疫補償每日逾500元？衛福部未鬆口 16:562020/02/20 生活 外交官之妻買不到兒童口罩 外交部：衛福部已同意配發 11:362020/02/21 政治 籲衛福部快下令這事 詹江村：外食族真的很怕！ 14:262020/02/22 政治 幕後英雄做後盾 前線醫護不餓肚 04:102020/02/24 話題觀察 公務員禁出國 地方柔性勸阻 01:582020/02/24 政治要聞 衛福部下禁足令 醫護怒：出國行程1年前就排定 08:542020/02/24 生活 政策轉彎？衛福部：醫事人員出國禁令僅陸港澳 11:422020/02/24 生活 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓律師分析後竟給了這組數據！ - 政治 台商回國居家檢疫！曝14天「荒謬過程」嘆：可能沒人知道 - 政治 無懼罷韓！文山伯「韓社」徵6大人才 韓粉驚訝 - 政治 太怕韓國瑜！他揭民進黨罷韓背後目的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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