宜中學生林明葳透過畫圖像、關聯圖方式作筆記，透過筆記加快複習速度。（林明葳提供／李忠一宜蘭傳真）

大學學測今天（24日）放榜，國立宜蘭高中學生林明葳、郭韋岑滿級分，林生念書時善用圖像式記憶，自己作筆記、畫關聯圖，讓他得以整合、活用，進而考取滿級分；郭生會與同學互相討論，帶動班上讀書風氣，他們班上就有24人數學滿級分，成績相當傲人。

林明葳雙親是販魚維生，雖然經濟狀況不是很穩定，但父母竭盡所能提供良好的讀書環境，身為家中獨子的林生，念書相當勤奮，常常念書到學校圖書館關門才離開。

林明葳注重知識的活用與統整，作筆記時不是用文字條列，而是畫圖像、關聯圖，如化學、物理他會輔以圖表與實驗過程，透過筆記加快複習速度，而這種方式他認為適用各科目，比起條例式更容易記憶，也是他考取高分的關鍵。

郭韋岑坦言他很容易分心，為了念書會把手機拿到房間外，不讓手機出現在書桌上，念書累了會對著牆壁打排球紓壓。郭生的導師沈碧照形容，郭韋岑踏實地讀書，不但細心還有企圖心，也會與同學互相討論功課，進一步互相成長。

校長張以方表示，去年宜中沒有學生滿級分，這次榜單非常漂亮，沈碧照老師所帶的數理資優班，班上就有24人數學滿級分、6人14級分，成績可說是近年來表現最佳。

(中時 )