苗栗縣長徐耀昌〔左二〕多方尋訪才請出林佳瑩〔右二〕接任苗北藝文中心新任藝術總監。〔謝明俊攝〕

苗北藝文中心新任藝術總監林佳瑩24日正式上任，與董監事一同合照。〔謝明俊攝〕

苗北藝文中心新任藝術總監林佳瑩24日正式上任，包括知名雕刻大師康木祥〔白髮者〕等數十名藝文界人士到場慶賀。〔謝明俊攝〕

苗北藝文中心新任藝術總監林佳瑩就任

苗栗縣苗北藝文中心新任藝術總監林佳瑩，24日正式就任，林佳瑩過去長期在國立台灣交響樂團任職，經苗栗縣長徐耀昌多方尋訪挖角下同意接任總監，林佳瑩在就職記者會中表示，將以「藝術教育推廣」以及「欣賞人口培育」為首要工作目標，並以「發掘苗栗、連結臺灣、吸納世界」三個目標作為未來營運的規畫方針，希望為苗栗藝文能量注入新活力。

新任藝術總監林佳瑩，畢業於師大表演藝術研究所，任職於國立台灣交響樂團近32年，主要負責國內外音樂演出活動策劃，業務涵括表演藝術樂團管理、節目藝文採購、行銷推廣、研究發展等，曾榮獲文建會年度模範公務人員、中部五縣市社教有功人員。同時擔任行政院公共工程委員會、台中國家歌劇院、公部門藝文活動審議案等委員，以及兼任師大表演藝術研究所、東海大學創意設計暨藝術學院助理教授

林佳瑩所負責過的重要專案，包括策劃交響樂團「年度樂季系列演出活動」、「國際藝術節」、「樂見台灣交響樂團海外國際交流演出」、「七十週年團慶桃機快閃六百萬網路點閱率製作」、「聽見台灣的聲音臺灣前輩作曲家系列演出活動」、「藝企合作專案」、「公共電視古典非古典推廣節目製作」、「青少年夏令營」、「輔導附設團隊營運」等規劃與執行；擔任藝術行政相關課程至今。

苗北藝文中心自100年落成啟用，九年來，許多表藝團隊、藝術家和藝術工作者皆投身其中，在縣府、議會對藝文發展的共識和努力下，109年起「苗栗縣苗北藝文中心」以行政法人的新型態營運，首任董事長由苗栗大千醫院院長徐千剛出任，林佳瑩則出任改制後首任藝術總監。

林佳瑩接任新職，規畫3個營運方向，1、「發掘苗栗」在地許多角落，呈現的動人故事及文化，並藉由苗北藝文中心的展演呈現，永續傳承，2、「連結臺灣」許多精緻的文化品牌團隊以及專業的表演場域，期待將台灣這些豐厚的文化資源與苗北藝文中心緊扣串連，永續經營。3、「吸納世界」色彩繽紛的表演藝術活動，未來苗北藝文中心將規劃辦理國際藝術節慶、展覽等活動，將苗栗藝文能量注入新活力。

影片聯結：1、https：／／youtu.be／-CWpbfb-SKI。

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