新冠肺炎疫情延燒，韓國疫情加劇。全球研調機構集邦科技指出，近期韓國記憶體廠供貨維持正常，上周至目前價格平穩，DRAM及NAND Flash今天主流產品報價呈現持平。

韓國疫情加劇，市場關注台灣記憶體廠能否受惠轉單，包括南亞科(2408)等記憶體廠今日股價表現抗跌。

上周四，韓國的新冠肺炎確診病例開始大增，韓國政府已將疫情預警上調至最高等級「嚴重」，SK海力士（Hynix）也傳出員工染病。不過，上周五記憶體現貨市場報價波動不大，整體市場交投冷清。

集邦科技指出，目前韓國記憶體廠供貨不受影響，DRAM及NAND Flash今天主流產品報價持平表現。集邦科技指出，因記憶體產線自動化程度高，停工機率低，預期記憶體供給應不會受到影響。

韓國為全球記憶體龍頭，據市調機構集邦科技統計，三星（Samsung）與SK海力士（Hynix）去年第4季共囊括全球45.1%的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場，及72.7%的動態隨機存取記憶體（DRAM）市場。

(時報資訊)