高雄市長韓國瑜正面臨被罷免危機，對此，作家吳祥輝先是抨擊「罷韓」行為，更表示「如果我不喜歡的韓國瑜被罷免成功。我就會出來領導罷免蔡英文運動。這是我的承諾」。自由作家洛杉基在臉書撰寫對此事的評論時，有網友回文稱「別被吳祥輝操弄，他黃鼠狼給雞拜年心態不安好心」，引發關注。

吳祥輝昨爆粗口表示，「我x你全家」，並表示他說的是罷韓的人。吳提及，人家選上了就要讓人做，憑哪一點罷韓。「他只不過貪而已，才上任就想選總統，做為一個市長，你憑什麼罷他？」隨後又再度發文表示「如果我不喜歡的韓國瑜被罷免成功。我就會出來領導罷免蔡英文運動。這是我的承諾」。

該文引發極大討論，洛杉基則表示，嚴格說起來，罷免韓國瑜理不直氣不壯，因為他沒有做錯任何事！但是罷免蔡英文卻有正當理由，包括論文及學位有問題、教授升等資格有問題、總統大選的得票率太反常有問題。他呼籲全民一起努力，罷免任何企圖污染民主制度的政客！

對此，有網友回文表示「別被吳祥輝操弄，他黃鼠狼給雞拜年心態不安好心」、「吳是什麼人？根本沒號召力。當初陳水扁民調這麼低都罷免不了，現在只想轉移話題吧！不要跟著起舞」。此外，網友也紛紛回應「是什麼樣愚蠢的選民才會選出一個四年丟掉七個邦交國的『假』博士來做護主權總統的？」、「罷免蔡英文是假議題 要先了解如何罷免總統」、「支持罷蔡」。

(中時電子報)