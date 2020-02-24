神話Eric（文晸赫）繼《又是吳海英》後睽違四年回歸小螢幕，主演新劇《怪咖！文主廚》，在預告中，他完美地展現廚藝與刀工，精準地將食材切碎切薄，如子彈般點點飛落，還將料裡比喻成戰爭」。Eric先前曾在綜藝《一日三餐》展現對於料理的絕佳天份，製作出來的食物讓李瑞鎮、尹鈞相讚不絕口，連工作人員都搶著吃，網友直呼這齣戲簡直是替他量身打造，還羅列不少會料理男星，包含李善均曾在綜藝重現《料理絕配Pasta》主廚私房菜，以及金來沅出料理書等，誇他們是被演戲耽誤的廚師。

Eric對於美食天賦不僅僅呈現在螢光幕前，他還開設YouTube頻道，當起YouTuber，親傳授私房料理秘方，其中一則「最優化的泡麵食譜秘訣公開」有高達80萬人次點閱，網友封他為「料理男」，恰巧他在新戲《怪咖！文主廚》要扮演主廚，興趣與工作結合，令人倍感期待。

Eric廚藝精湛，網友封他為「料理男」。

《怪咖！文主廚》描述失憶的世界級時裝設計師劉別娜（高媛熙飾），來到繁星明月的瑞河村，在那裡遇見Eric飾演的明星主廚文承模後，經歷了成長與愛，走向成功的故事。該劇自3月7日起每周六日上午friDay影音同步播出。

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(中時電子報)