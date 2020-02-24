目前天氣乍暖還寒，全台灣的櫻花也正陸續盛開中。位於萬華的飯店，除了推出賞櫻期間入住就送房客季節限定櫻花御飯糰，並在自助餐廳的餐檯上端出櫻花季限定菜色，有「粉紅明太子焗生蠔」在鮮甜生蠔上覆上充滿櫻花香的粉色焗烤醬，「妃色櫻花壽司」則是在壽司飯裡揉進櫻花，增添粉嫩色系，「櫻花水信玄餅」將櫻花融入玄餅裡，口感軟Q帶有櫻花的香甜芬芳，繽紛浪漫感爆棚。而且即日起至4/30止，還有兩人同行一人半價，三人同行一人免費的超值優惠。
而一家連鎖咖啡品牌，也推出一系列的櫻花口味甜點。主打的「櫻花莓果千層薄餅」，層層堆疊的粉嫩蛋皮，夾著起司、草莓及蔓越莓製成內餡，再搭配香草卡士達，入口細緻酸甜。
日式的「櫻花起司大福」粉色外皮輕柔地包裹著拌入草莓卡士達餡及馬斯卡邦起司奶油餡，外Q內綿滑。
「櫻花雙層奶酪」夾著蔓越莓奶酪與蔓越莓果漿，酸甜爽口，一吃就停不下來。
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(中時電子報)
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