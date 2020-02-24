中東又1國中鏢！巴林現第1起新冠肺炎確診病例 14:222020/02/24 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗鄰國巴林王國（Bahrain）今（24）日出現第1起新冠肺炎確診病例，使得先前積極防堵疫情蔓延國內的巴林防疫破功。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #中東 #巴林 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 損失慘重！武漢華中科技大學2周內5教授病逝 16:182020/02/20 兩岸 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 浙江省十里豐監獄民警瞞去過武漢 繼續上班致疫情擴散 18:252020/02/21 兩岸 陸出院數破2千 14省無新病例 04:092020/02/22 焦點新聞 陸21個省區、市 22日新冠肺炎零新增 10:102020/02/23 兩岸 湖北以外陸新增18例 呈現波動下降趨勢 16:272020/02/23 財經 國際熱門新聞 權鬥！馬國總理馬哈地辭職固權 安華接棒恐又落空 - 時事 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 氣炸有理！川普不讓新冠患者返美 CDC官員挺 - 國際 39人28中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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