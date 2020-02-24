新北市樹林區昨晚發生越南移工集體砍殺同鄉造成一死的殺人命案。一名越南女移工昨晚與男友前往餐廳吃飯時，邊滑手機邊與同鄉女子在臉書上爭吵互嗆，進一步各自找人外出談判，雙方一見面就開始互砍，一名阮姓男移工當場遭刺殺身亡，目前涉案移工都已逃逸，警方已將兩名互嗆的女移工帶回分局調查，並追緝凶嫌當中。

據了解，昨(23日)深夜，一名來台打工的余姓越南女子，與男友相約外出吃飯，但余女在餐桌上，卻不斷與另一名阮姓同鄉女子利用臉書留言互相爭吵，結果雙方互嗆要約出來談判。

余女的阮姓男友一聽立刻挺身而出要陪她前往，未料另一方人馬更是不甘示弱，私下找來了5位男性同鄉到場助陣。雙方一見面二話不說就開始鬥毆，但是對方人多勢眾，阮姓男子以一擋五根本無法撐下去，反而遭到對方五打一圍毆，未料其中一名男子當場抽出尖刀對她胸口直刺，造成阮男當場倒地不起當場失去生命跡象。

警消接獲民眾報案後趕到現場，立刻將阮男送往醫院急救仍回天乏術，但5名涉案的男移工早已逃逸無蹤，但警方仍將烙人的女子兩位女移工帶回偵訊，目前正全力追緝凶嫌。

(中時電子報)