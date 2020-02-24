全台最大汽車經銷商匯豐汽車宣布，斥資12.7億元在新北汐止打造匯豐汽車汐止大樓，未來該樓地板面積超過7,300坪的大樓，將成為北台最大汽車後勤儲備中心，擴大匯豐在北北基地區汽車售後服務能量的領先優勢。

匯豐汽車汐止大樓24日在汐止區保安段（亞太科技園區）舉辦動土儀式，由匯豐汽車陳昭文董事長率領一級主管進行並共同執鏟破土。匯豐汽車表示已於全台重要縣市商圈，建置大型的售後服務據點，用以服務廣大車主。

匯豐汽車指出，耗資12.7億元打造的汐止大樓，占地面積2,010坪、總樓面積7,336坪，為地下一層地上五層的全功能建築物。未來將集新車交車中心、保養廠、鈑噴中心與物管倉儲等多用途於一體，作為匯豐汽車及SUM汽車北北基廣大車主及車商的後勤儲備中心，持需深耕北北基地區。

匯豐汽車總經理蔡奇峯致詞時提到：「汐止大樓未來將會是被綠意環抱，結合科技、環保的旗艦廠外，同時也對汐止大樓寄予厚望，期許持續以『顧客第一、堅持品質』的服務理念來服務匯豐汽車及SUM汽車於北北基廣大車主的愛車，未來也將持續尋找更多合適的土地來興建新的據點，提供更完善與便利的服務給消費者，達到永續經營的理念。」

(工商 )