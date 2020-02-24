蘇花改完工通車，為東台灣提供了一條安全方便的路，不過能否複製當年雪隧開通後為宜蘭帶入利多的模式？中信房屋總經理張世宗認為，若缺乏長期穩定的需求，未來震盪幅度也將加劇。

依據內政部統計，花蓮縣2019年全年建物所有權買賣移轉登記棟數達2,947棟，較2018年成長8%，建物買賣移轉與全台同步呈現正成長，顯示花蓮房市動能並非如一般人想像中的平淡。

中信房屋總經理張世宗表示，花蓮房市在價量上原本就與西部地區存在落差，但過去一年花蓮縣仍能隨著全台建物買賣移轉棟數的成長而同步受惠，透露花蓮房市「平中透強」的態勢。

張世宗指出，長期以來花蓮交易基期偏低，因此當利多浮現時房市絕對會是正面加分，不過花蓮並不像宜蘭一樣比鄰雙北，經由蘇花改前往花蓮至少需要2.5小時車程，人流效應勢必不比宜蘭，倘若缺乏長期穩定的需求，那麼未來市場出現變化時，房地產的震盪幅度也將相對加劇。未來人潮商機浮現、不動產活水湧入後能否持續，就端看政府在產業經濟政策與人口結構上有何新的作為。

不過受疫情影響，房市是否能如預期受惠？住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則認為，當利多與疫情正面對決之際，買氣多少會受到影響，不過花蓮近年漲了不少，在基本面加持下即使修正也有限，只是蘇花改通車之際，地方也要注意迎來觀光客的同時，若年輕人求職不易，人口也會因此加速流失。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)