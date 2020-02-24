中央流行疫情指揮中心一道「禁令」，宣布醫事人員除非報准不得出國，雖引發不少基層不滿，但事實上，國內不少醫學中心表示，相關「禁令」醫院早就在做，新光醫院和長庚醫院上週院內就公布，希望醫護人員暫緩出國，新光醫院和長庚醫院的新南向計畫都先暫緩。新光醫院每年前往緬甸為當地患者進行義診，暫時延後，而台北榮總十年來每年前往越南為當地患者換肝，考量有急迫性，將如期進行。

新光醫院副院長洪子仁表示，今年是醫院參與新南向第二年，原訂二月底共有8名醫護將前往緬甸進行為期8天的考察與義診活動，雖然緬甸尚無疫情傳出，但國內疫情越來越嚴峻，希望把醫療量能留在台灣，因此預計延後到十月在進行。洪子仁表示，過去一年前往義診，約可服務500到600人次。至於另一個國家帛琉，因是下半年才會前往，屆時再看疫情狀況調整。

洪子仁表示，在防疫的大前提之下，醫護人員出國回來以後，只會增加防疫的難處跟挑戰「如果要被關14天，當然會減損醫療人力」，醫事司做出決定我們可以理解，但目前討論是就法論法，希望指揮中心能就法源講的更清楚，執行上會更好，起碼不要讓人覺得限縮了人民在憲法上的權利。

台北榮總新南向計畫，每年與越南進行雙方醫學交流，榮總都會有醫護人員到當地20多家醫院簽訂MOU與執行手術教學，更重要的是，十年來都有為當地需要換肝的病患執行換肝手術，前幾年，還創下一歲以下換肝年紀最小記錄。企劃部主任李偉強表示，因為等肝不容易，執行具有急迫性，除非衛福部宣布暫緩，目前新南向醫療團計畫將如期舉行。

林口長庚副院長暨發言人黃璟隆自己也是疫情「受災戶」，坦言因疫情影響1月底就取消了二二八連假排定要前往日本的休假，而長庚醫院也早公告，直到4月底以前，避免前往疫情嚴重的國家及地區，雖非硬性規定，但盡量請同仁不要出去，第一個保護自己，畢竟不知道國外狀況、會不會接觸到病人，且回來以後還要隔離，也很麻煩。

黃璟隆說，至於不少早在半年前就預定好的醫學會、開會行程等，長庚醫院也同意只要是因醫院決策無法出國者，其必要的費用，一律都可以報銷，只要有單據，醫院就出必要的費用。

而在新南向部分，長庚負責國家為馬來西亞，因此政策為非緊急醫療，故同樣先延後進行，讓醫事人員減少出國，避免感染的不確定因素增加。

(中時 )