美國高爾夫選手瑞德（Patrick Reed）在世界高爾夫錦標賽系列的墨西哥錦標賽，以總計低於標準桿18桿的266桿帶走冠軍，以及入袋182萬美元獎金，不過他在去年英雄挑戰賽出現犯規行為，直到現在還是被對手指責是「作弊」。

美國選手柯普卡（Brooks Koepka）近日接受電台訪問時，批評瑞德在去年12月英雄挑戰賽的「作弊行為」，並把瑞德這件事比喻是高爾夫場上的「太空人隊偷暗號」。

英雄挑戰賽當時的情況是，瑞德有一球掉進沙坑，他在把球救出沙坑前，在球的附近嘗試揮桿，還用球桿撥開沙子，這樣的違規行為讓他被罰了2桿，事後他不承認違規，解釋是攝影角度關係。

但是比賽場上，瑞德比較關心自己能否保par，而不是在意外界的批評，他在墨西哥錦標賽第四回合尾聲，於第15到17洞連三洞抓下博蒂，擺脫對手德尚波（Bryson DeChambeau）追擊，以1桿之差拿下個人生涯第2座世界高爾夫錦標賽冠軍。

賽後瑞德說：「我習慣了。被批評不過是一天下來的其中一件小事，我能控制的就是我自己，還有我在高球場上場下能做的，只要我覺得每天都有進步，為下一代樹立良好典範，那才是我能掌握的，我自認表現的還不錯。」

(中時 )