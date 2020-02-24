大學學測成績今天公布，專家分析，今年各大學校系通過一階篩選的分數，考生可直接參考去年，但若遇到去年數學科篩選時要10至14級分的校系，今年要再加1級分來預估，推測進台大4科成績要56級分以上。

升學專家劉駿豪推估，今年要進台大，不管是人文或理工類組，4科要56級分以上才有機會；要進清大、交大、成大，4科要54級分以上；要進中央、中山、中興及中正等「中」字輩大學，4科要52級分以上；輔大、淡江等私校，很多系都只採計國英數，預計3科要30至35級分才有機會。

劉駿豪表示，今年數學科考滿級分15級分的人達1萬4489人，比去年的7782人多了約1倍，顯示這份試題缺乏鑑別度。因此，今年如果遇到有些校系個人申請有篩選到數學科時，考生應該特別注意。

劉駿豪說，觀察今年各項成績組合的人數分布，均跟去年差不多，因此預估今年各校系通過一階篩選的分數，應該會跟去年差不多。不過，如果去年數學要10至14級分才通過篩選的校系，今年要再加1級分來預估。

劉駿豪舉例，政大國貿系去年一階篩選時，數學科要求14級分以上，同時國、英、數、社四科加起來要56級分；以今年來看，考生數學要考15級分，然後國英數社等4科加起來要57級分，才有可能通過篩選。

(中時 )