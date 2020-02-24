新冠肺炎疫情衝擊中國大陸經濟，市場憂心金融業及租賃業對陸曝險壓力增加。中租-KY（5871）中國大陸對獲利貢獻達逾4成，今（24）日股價跟隨大盤開低走跌，一度下跌4.42％至119元，終場下跌3.61％、收於120元，創去年6月中以來8個半月低點。

受新冠肺炎疫情蔓延、台股走勢震盪影響，中租股價自鼠年開紅盤以來明顯拉回，自142元拉回121～132元區間震盪。三大法人近期亦同步偏空操作，合計近2周累計賣超達8167張，其中以外資賣超7815張最多。

中租2019年全年自結合併營收591.32億元，年增17.16％。歸屬母公司稅後淨利154.69億元，年增15.68％，每股盈餘11.65元，三者齊創新高、連2年賺逾1股本。其中，台灣、中國大陸、東協地區獲利分別年增16％、8％及18％。

中租2020年1月自結合併營收46.98億元，月減20.74％、年增4.22％，仍創同期新高。其中，台灣及東協營收分別年增14％、30％，中國大陸則因銷貨業務認列準則變更而年減11％。若以總額法計算，1月合併營收為53億元，年增18％，中國大陸地區為年增19％。

中租融資業務以台灣及中國大陸為主軸，近年積極耕耘布局東協市場，力拚打造為第3座成長引擎。以去年前三季營運概況觀察，中國大陸占整體應收帳款約32％，對歸屬母公司稅後淨利貢獻約44％，延滯率降至1.9％的近年低點。

中租旗下仲利國際在中國大陸擁有49個據點，目前僅武漢分公司尚未復工，其他均已陸續復工。公司表示，春節後為客戶資金最充裕時期，往年2月向來為全年最淡月，客戶復工後首次繳晚未見大幅延滯狀況，但整體影響狀況需再觀察2～3周才會較明朗。

法人認為，中租近期股價疲弱，主要為反應市場對新冠肺炎疫情的擔憂。但依據SARS經驗，認為對中租影響應屬短期，主要影響將反應在上半年。預期即使信貸成本因此倍增，中租仍能維持每股賺1股本能力，看好近期股價回落為更好的進場時機點。

(時報資訊)