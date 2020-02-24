生產春風家庭用品的正隆公司竹北廠宣布，今（24）日起免費提供民眾消毒水（次氯酸鈉水），幫大眾做好環境消毒、維護安全空間，為疫情防護貢獻心力。

正隆造紙事業部副總經理張清標表示，防疫期間環境清潔相當重要，為照顧廠區附近民眾需求，以及鼓勵大家做好居家防疫，於經常接觸的地方，如門把、桌面、電源開關、水龍頭、樓梯扶手等進行消毒，特別動員竹北廠化研中心同仁參照衛服部公告之方式，將次氯酸鈉原液稀釋100倍後調製成消毒用水（500ppm），今日開始免費提供民眾取用。

民眾只要自備不透光容器，可於每天上午九點到下午四點於該廠區門口自行取用，但強調稀釋後的漂白水24小時後會降低殺菌效果，希望民眾不要囤積，儘可能在有效期間內使用完畢。

正隆也印製說明卡提醒民眾，使用消毒水時須注意避免接觸眼睛、皮膚，使用時需配戴口罩和手套，並保持環境通風等，且呼籲大家要勤洗手。

因應下周起各級學校陸續開學，正隆竹北廠也會配合當地里長，持續提供免費消毒水，守護附近居民和學生學習環境與健康，平安健康地度過此次疫情。

(工商 )