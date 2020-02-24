克里夫蘭印地安人的台灣選手朱立人、張育成同日在熱身賽首戰亮相，特別是捕手朱立人的英文名字格外引人注目。去年12月，朱立人回復自己的排灣族名吉力吉撈．鞏冠，寫成英文是Kungkaun Giljegiljaw，美國記者看了不免目瞪口呆。

克里夫蘭媒體(Cleveland.com)記者報導今年印地安人的3件事，其中一件就是朱立人的新名字。台灣歷來有眾多優秀的原住民球員，朱立人是第一個把族名搬上美職系統的。

朱立人對當地記者說：「我是台灣原住民，朱立人(Li-Chen Chu)是我的中文姓名，這個(吉力吉撈．鞏冠)是我的族名。其實我當初簽約時(2012年)就想改名了，但我父母不允許，一直到去年他們終於答應了，我好高興。」依照排灣族命名習慣，全名包含個人名與家名，通常由家庭最年長的孩子繼承家名。

印地安人隊的英文別名叫做「部落」(The Tribe)，朱立人使用族名或許更符合球隊背景，此外同隊的張育成也是阿美族人。朱立人笑說他去年底都在忙著改名，銀行帳戶、駕照一大堆東西都要換，但是很值得。「這才是我的本名，我此後都會自豪地把它穿上身。」

(中時電子報)