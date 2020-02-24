學校因新冠肺炎疫情延後至25日開學，縣長楊文科除斥資500多萬建置視訊系統，與全縣120所校長召開防疫會議，更在教育處網站公開「縣長的一封信」，給家長和學子了解校園各項防疫應變措施，呼籲家長與學校密切配合，共同參與防疫作戰，守護學童健康。

楊文科信中指出，為落實校園防疫工作，教育處在疫情發生第一時間即成立「教育體系防疫應變中心」，寒假期間成立校園防疫小組，進行校園環境消毒、掌握教職員工旅遊史與接觸史，及製作校園防疫專區網站等工作。

為做好開學後的校園防疫，縣府完成各校額溫槍600支、酒精1200瓶及漂白水3660瓶防疫物資配發，教育部配發第一批緊急備用物資，共分配額溫槍356支、4萬5350片成人口罩、6萬600片兒童口罩及9700片幼兒口罩，及1萬8100個兒童口罩給縣內161所私立幼兒園，在開學日前完成領取。

楊文科也呼籲家長們協助配合校園防疫措施，每日出門前應幫子女量測體溫，並記錄在聯絡簿上。學童入校前，亦需配合學校進行體溫量測，並使用酒精消毒洗手，額頭溫度測量大於37.5℃，耳溫大於38℃，或有呼吸道症狀，落實生病請假不上課，並配戴口罩盡速就醫，亦請在家休養至恢復健康後再返校，同時請與學校保持聯繫，配合防疫相關作業。

為快速執行疫情應變措施，教育處完成設置「新竹縣教育防疫專區」網站，會即時公布各項防疫決策與宣傳訊息，讓竹縣高中以下各級學校，都能有充裕時間做好防疫準備。

(中時 )