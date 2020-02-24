中教大台語文系副教授林茂賢凌晨在臉書貼文公開表態，今年全台許多大型宗教盛事，是否如期舉行或是延後、暫停，應交由防疫專家依專應評估判斷給建議。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

大甲媽祖遶境將依原定行程於3月19日晚11時5分起駕，彰化部分基層員警私下憂心大批警力維安，恐增添群聚染疫風險，台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢也直指，各大民俗宗教活動應聽從公共衞生、疫情專家建議，是否有群聚感染的可能性，不應仰賴「神明將會保佑」將責任推卸給神明。

新冠肺炎疫情持續升溫，全台累計已有28例確診，每年「三月瘋媽祖」是台灣民間最熱鬧的宗教盛事，但彰化南瑤宮媽祖笨港進香活動，今年因疫情影響，已將七天六夜行程縮短，改為2天1夜；每年的彰化媽祖祈福文化節，今年更是遲遲「博無杯」，無法決定舉辦日期，最後在彰化縣長王惠美請示下，決定先辦三天消災祈福法會，先安定民心度過疫情，再來詢問媽祖討論後續文化節活動辦理時程。

林茂賢19日凌晨在個人臉書公開貼文表態，點名包含大甲媽祖、白沙屯媽祖鹿港同安寮12庄請媽祖等，在農曆元宵節過後、全台民間9場大型宗教活動，貼文指「武漢肺炎疫情影響，是否應該照常舉辦廟會活動引發許多爭議」，認為活動是否如期舉行，應聽從防疫專家評估與建議，不應憑個人主觀感覺、或仰賴神明會保佑，當然也不宜用擲筊方式決定。

林茂賢說，如果防疫專家認為有群聚感染風險，就應該暫停今年的活動，他相信神明慈悲，一定能體諒信徒無奈，若專家認定風險不大，就可維持原計畫辦理。

他強調，此事不應憑恃宗教信仰的力量，認為「神明會保佑」、「媽祖會保健康」而照舊，或僅憑「自己感覺」、「個人主觀認知」一定會傳染，就主張取消民俗活動；由公共衛生專家依專業來決定，才能避免落入正反兩方爭論的爭議。

民間信仰認為「媽祖興外庄」，大甲媽祖遶境活動，每年都在彰化縣轄內引發信眾追媽祖熱潮，逾百萬隨香客也受彰化鄉親熱情款待，但每年的搶轎熱也讓警方嚴陣以待，去年去、回程總計就出動近3000人次警力維安嚴防失序，由於疫情緊繃，也有基層員警憂心恐增加防疫風險，更有資深檢警認為，應由主辦單位自費聘用保全維持秩序，並為保全人員保險，而非將風險轉嫁到彰化員警身上。

彰化縣警局保安科指出，目前警力調度尚未定案，預計將在26日開會決定，受疫情影響，預估今年隨香客和迎媽祖、會香的陣頭都會減少，至於維安的疫情風險評估，也將留在會中再做討論。

(中時 )