外號「炮哥」台北市新店區十五分幫大哥尹姓男子，去年12月26日下午，在文山區木柵路當街遭到一名槍手連開4槍狙殺造成重傷，開槍的張嫌事後逃往香港，今年1月底以為風頭已過回台時，在機場遭到逮捕，檢方今天依殺人罪等將張姓兇嫌起訴。

十五份幫大哥遭當街狙殺。(吳家詮翻攝)

據了解，張自稱因為幫派糾紛，自己曾被十五分幫份子擄走凌虐，事後人為應該是尹姓男子教唆，因此長久以來耿耿於懷才會動念起殺機。當時槍擊的案發地點是1家咖啡蛋糕店，凶嫌疑似跟蹤尹多時，當尹現身街頭時就立刻伏擊，朝他的大腿連開4槍。

北市警消是在去年26日下午1時51分獲報，木新路2段某民宅樓下發生槍擊案件，救護車到場後將47歲尹姓男子送醫，尹因大腿遭擊中4彈，當時的傷勢相當嚴重，目前尹男仍在復健當中。

警方調查，綽號「炮哥」的尹男，為新店、木柵地區「十五分幫」的大哥級人物 ，涉及1998年KTV槍擊案、文山區工地槍擊案，以及1999年1月的禾豐運鈔車搶案，案發後擁槍自重四處逃竄，後在高雄遭刑事局圍捕。

槍擊地點是1家咖啡蛋糕店，凶嫌疑似跟蹤尹多時，在尹現身時當街伏擊，朝他的大腿連開4槍，文山一分局警方到場採證後，發現1枚彈頭及4枚彈殼，不排除是幫派間糾紛。

(中時電子報)