台糖、台菸酒75％酒精 免課菸酒稅 14:552020/02/24 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，為解決民眾對防疫酒精需求，財政部於2月12日發布函釋，對台灣菸酒股份有限公司及台糖公司產製清潔用酒精作出特別規定，免課菸酒稅。 根據函釋，只要在嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心成立期間，台酒公司及台糖公司產製酒精成分75％防疫清潔用酒精並標示非食用者，非屬菸酒管理法第4條第1項本文及菸酒稅法第2條第3款規定所稱之酒，免辦菸酒稅產品登記，不課徵菸酒稅。 (工商 ) #菸酒稅 #酒精 #台糖公司 #免課 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 健保藥局代銷酒精 免課營業稅 04:102020/02/20 金融．稅務 捐贈或成立公益信託 免課遺贈稅 04:102020/02/20 金融．稅務 「公辦都更合作平台」合作範圍僅止於經驗分享 金管會劃紅線 不能共同出資成就大案 04:092020/02/21 財經要聞 開學防疫 水神比75％酒精安全 04:102020/02/21 生活新聞 免搶75％酒精 全聯開賣台糖酒精擦隨身包首批限量6萬包 18:162020/02/21 生活 轉介輸出保險績優銀行 彰銀獲財政部肯定 21:122020/02/21 財經 2019年房價相對平穩 房產所得標準 連兩年持平 04:092020/02/22 金融．稅務 酒精天天噴傷手？網揭恐怖後遺症 20:162020/02/23 日常 防疫＋紓困 財政部不排除舉債 01:582020/02/24 政治要聞 《金融股》轉介輸出保險，彰銀獲績優肯定 08:012020/02/24 財經 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 肺炎重創 香港65％中小企業將裁員 - 財經 末日博士警告今年陸經濟不妙 GDP面臨恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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