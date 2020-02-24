財政部高雄國稅局表示，為解決民眾對防疫酒精需求，財政部於2月12日發布函釋，對台灣菸酒股份有限公司及台糖公司產製清潔用酒精作出特別規定，免課菸酒稅。

根據函釋，只要在嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心成立期間，台酒公司及台糖公司產製酒精成分75％防疫清潔用酒精並標示非食用者，非屬菸酒管理法第4條第1項本文及菸酒稅法第2條第3款規定所稱之酒，免辦菸酒稅產品登記，不課徵菸酒稅。

(工商 )