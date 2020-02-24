一張最高可投保千萬美元、相當新台幣3億410萬元的美元壽險保單，在新冠肺炎疫情爆發後的詢問度也提高，而且有民眾希望額度還可以再提供。

新冠肺炎疫情爆發，讓許多人重新思考財務配置的優先順序，近期壽險保單也針對此提出比較靈活的設計，像是保戶（要保人）可以指定多名受益人及保險金分配順位，同時還可以彈性變更保險金受益人、身故保險金可設定為10年、20年的分期定期給付，以及每一位受益人可領取的身故保險金的分配比例。

以近日新聞媒體高度關注的鑽石公主號為例，遊輪上已經有來自不同國籍超過600人確診，誰能預料原本讓人稱羨的郵輪行程，竟變成困境之旅。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，誰都不願意看到疫情的擴張，但很多變故的發生是沒有任何徵兆。病毒之前，人人平等，所謂「計畫趕不上變化」，往往在錯失了機會和時間後，影響了自己、家人、甚至整個家族未來的安定幸福，以及多代子孫的隱形財富。

目前市場上的美元保單多受到保戶關切，以「利率變動型終身壽險」來說，有的保單提供6年期、10年期較短年期，趨向民眾偏好度之外，職業等級1~3級最高投保金額可達1,000萬美元。若是以1美元兌換新台幣30.41元計算，約折合為3億410萬元，可藉此確保所指定的受益人在被保險人事故發生後的財務保障，降低事故風險所產生的衝擊。

(中時電子報)