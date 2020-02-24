聚焦區塊鏈安全的台灣企業庫幣科技（CoolBitX）致力於縮小加密貨幣產業與主流市場距離，今日庫幣科技宣布完成1675萬美元—相當於5億台幣的B輪融資，由日本金融巨頭SBI集團領投，國家發展基金、韓國加密貨幣交易所BitSonic與日本Monex金融集團注資。新一輪資金將用以推展2020年營運策略。庫幣科技更積極推廣「Sygna」加密貨幣解決方案，為全球各地的虛擬資產服務供應商（VASP），提供市場首見的符合聯合國旗下防制洗錢金融行動工作組織（FATF）規範的解決方案。在個人化的加密貨幣資產存儲產品方面，庫幣科技則將持續優化旗艦產品硬體錢包CoolWallet S，持續提供最頂級的安全防護與多元功能。

目前全球已有超過10家交易所與庫幣科技簽署合作備忘錄（MOU），加入虛擬資產服務供應商聯盟 Sygna Alliance 的行列，並開始佈建或考慮採用Sygna Bridge系統。目前聯盟成員包括SBI VC Trade（日本）、Coincheck（日本）、Bitbank（日本）、DMM Bitcoin（日本）、BITPont（日本）、BitSonic（韓國）、MaiCoin（台灣）、BitoPro（台灣）、Ace（台灣）和亞太各地其他交易所。庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁表示：「Sygna的發展持續與亞洲各地加密貨幣實名認證（KYC）與反洗錢（AML）法規的進程同步，尤其是在日本，庫幣科技今年將在日本成立Sygna的實體據點，積極與當地利益相關人對話。」

庫幣科技於去年底推出 Sygna Bridge，為業界首個針對 「轉帳規定」（Travel Rule）的企業解決方案，讓虛擬資產服務供應商能輕鬆且全面地符合FATF規範。

庫幣科技2014年成立於台灣，創辦人暨執行長歐仕邁長期投身台灣科技金融產業，他目前也在家族企業智慧光(6717)科技（SmartDisplayer Technology）擔任董事長，這家興櫃公司成立已近20年，是金融安全解決方案的先驅業者。智慧光科技同時也是庫幣科技產品的製造商。

(時報資訊)