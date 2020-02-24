高醫大攜手李長榮化工捐逾萬公升異丙醇，給社區、鄰近學校作為消毒液使用。（柯宗緯攝）

高醫大設計「學童版防疫教戰守則」，正確洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」。（柯宗緯攝）

防疫大作戰！高雄醫學大學24日宣布成立跨領域衛教團隊，在開學前夕召集鄰近國小代表，傳授開學防疫攻略，分享「123消毒口訣」，另與李長榮化工攜手合作，將電子級異丙醇稀釋至75％後，共捐贈1萬2000公升給社區鄰里作為消毒液，也能取代酒精殺病毒功能。

高醫大學校長鐘育志指出，新冠肺炎短短兩個月，蔓延全球30個國家，截至昨天超過7萬7000個病例，但相信只有信心、勇氣，用愛與關懷可以戰勝疫情。他認為，「這是個最壞的時代，也是最好的時代」，正好利用這個時間，養成正確健康、預防疾病概念，希望能守住台灣，疫情在全世界很快消減。

高醫大也被教育部指定為大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎區域中心學校，除提供大專校院防疫諮詢服務，也很樂意參與守護兒童們的健康。

李長榮化工總裁李謀偉表示，日前在電視上看到總統教育獎得主罕病肌萎症患者症患者張恆鈞的媽媽求助沒有口罩及酒精，他與高市社會局聯繫上後，主動提供異丙醇等防疫物品，受到張媽媽的啟發後，員工分工在1周內分裝成500毫升小瓶子，回報鄉親里民，也呼籲更多化工界參與，提供台灣人民對抗病毒的「武器」。

高醫大醫材系教授陳喧應說明，異丙醇毒性比乙醇高，但不小心碰到，揮發完就好，建議異丙醇以消毒物品就好，需放在通風處、遠離火源，但也不用過度擔心，因為酒精棉片即使用異丙醇，但任何東西都有毒，跟使用的量有關係，若要做為乾洗手，仍以乙醇比較適合。

陳喧應表示，民眾若需自行調製消毒液，建議以95％濃度的異丙醇，使用4杯的異丙醇混和1杯水，即具有清潔功能，假使密封很完善，可以一直使用沒關係，不用擔心放久，因為本身可以殺菌，但不建議用完異丙醇後，再以抹布擦拭，如此會稀釋原本清潔液，因此讓它自己揮發就好。

高醫大護理學院設計了123消毒口訣，隨身攜帶1瓶，同一個位置連續噴2次，噴灑後靜置30秒揮發。專家提醒，消毒後千萬別再用抹布擦拭，以免反倒汙染了才剛消毒過的課桌椅和教具。

另設計了「學童版防疫教戰守則」，正確洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，以淺顯易懂的方式教導大家精準洗手要連指縫、指甲都要洗乾淨，最後更要把手擦乾，如此才是有效的「抗菌洗手」。

(中時 )