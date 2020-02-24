日前高市選委會表示接獲民眾檢舉，指罷韓總部違法設置、恐面臨最高百萬元罰鍰，罷韓友好團體「高雄好過日」協會24日上午正式行文給高市選委會，檢舉市長韓國瑜濫用公務資源反罷免，希望高市選委會以同樣嚴格的標準檢視此案。

日前高市選委會宣稱接獲民眾檢舉，前往罷韓總部現場調查，發現「掛有帆布看版、現場設有辦公桌椅及人員出入」，疑似為罷免領銜人陳冠榮設立之辦事處，判定違反《公職人員選罷法》第110條第1項規定，可裁處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期10日內提出陳述書，逾期視同放棄陳述機會。

高市選委會認為，陳冠榮未依規定提出設置罷免辦事處及辦事人員之申請，依法即視為不設置，逾期也不能再設置，更不能未經送件登記而逕自設立。高市選委會強調一切交由監察小組會議及委員會議，依實際用途性質審查認定。

但高雄好過日以相同邏輯回擊，認為高市新聞局長鄭照新屢次出面高呼反罷免，是公開執行反罷免業務，並有媒體錄影存證。此外，市府內部設有招牌且貼有韓國瑜擔任市長之各類宣傳，設有非常多的辦公桌，每天更有多人進出辦公。

根據以上判斷，高雄好過日認為韓國瑜將「反對罷免辦事處」設置在高雄市政府內，違反《公職人員罷選舉罷免法》第86條、《公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法》第4、7、8條規定。

高雄好過日要求高市選委會以審視罷韓總部同樣的嚴格標準依法受理，處分韓國瑜濫用公務資源反罷免的行徑，維護台灣的民主制度運行。

(中時 )