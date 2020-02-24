台中市長盧秀燕在臉書分享燈會過程，參與團隊的努力，還有賞燈遊客的可愛笑容。（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會雖然結束，但精彩故事會繼續流傳下去，相信大家會永遠記得台中的閃亮。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕說，「我們認真做，努力就會被看見」，這場美好盛會記憶，她要感謝所有工作同仁、志工夥伴與全台灣防疫英雄。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府以最短時間籌備，成功舉辦2020台灣燈會，畫下圓滿休止符，市長盧秀燕在臉書分享燈會過程，參與團隊的努力，還有賞燈遊客的可愛笑容。她感謝每一位走進台中、參加台灣燈會的朋友，本屆燈會創下1182萬人次造訪，「你的笑容，是燈會最閃耀的光芒！」也是對我們最大肯定與鼓勵

新冠肺炎造成全球性威脅，市府與中央部會同心合作，燈會籌辦到位，防疫工作更不鬆懈，盧秀燕說，「我們認真做，努力就會被看見」，這場美好盛會記憶，她要感謝所有工作同仁、志工夥伴與全台灣防疫英雄。

她充滿感謝之心「你們是黑夜中的明燈，點亮台灣每個角落，溫暖了每個人，你們都辛苦了，相信我們會好好的。」2020台灣燈會雖然結束，但精彩故事會繼續流傳下去，相信大家會永遠記得台中的閃亮。

「我們一起期待2021台灣燈會在新竹！」盧秀 燕將台灣交棒給新竹市，這支曲終人溫馨的影片，傳達布展人員用心製作花燈的專注神情、市府對交通接駁的用心規畫，來自各地的志工夥伴穿梭在展區間，為遊客提供的各種貼心服務；還有參觀民眾走在璀璨繽紛的燈組間，臉上洋溢的快樂笑容。

網友對台中辦好台灣燈會，創下一千一百多萬人次來賞燈，紛紛按讚並留言寫下，「我以身為台中后里人為榮！燈會真的很精彩很成功。謝謝你們的用心！我們看到了！」、「真的辦的很棒！從交通接駁到園區所有軟硬體都非常讓人感動、非常用心，我給100分！」、「身為台中人，我驕傲」。

(中時 )