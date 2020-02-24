根據全球COVID19武漢肺炎疫情現況，IDC預估，疫情對2020年台灣ICT市場的負面影響將以PC最明顯、尤其是桌上型電腦，手機、平板與穿戴裝置也受波及，不過IDC也認為，台灣至少有五類市場產生新的發展契機，包括遠端視訊、會議需求所衍生的協同合作及電商、廣告、供應鏈管理等相關軟體，還有支援此所需的雲端運算、防疫性資安、儲存設備與因應宅經濟所帶動的電信需求。

IDC表示，ICT硬體相關市場受到的衝擊較其他產業來得大，中國工廠停工，復工、復產率仍較低，以及中國各省市間封城管控下衍生的物流問題，導致大部分的硬體出貨都不順利，而零組件包括PCB、機構件等供貨狀況，也讓企業在供應鏈佈局上增添變數。

IDC預估，目前終端硬體廠商在二月仍有庫存支撐，但三月後能見度仍低，未來幾個月仍充滿不確定性，台灣PC及顯示器市場在第一季預計將受到較大影響，其中，桌上型電腦受到影響的程度預計將高於筆記型電腦，手機、平板及穿戴裝置因受到供應鏈影響第一季也遭遇較大挑戰。至於伺服器第一季雖因供應鏈影響而受到波及，但預計全年預測將不致受到太大影響。

IDC表示，列印市場中，影印機因八成產能皆來自中國，加上受到過年影響，廠商庫存備貨不多，預計一直到第二季都有出貨壓力，印表機則因第一季庫存達70%，較不受影響，雖然耗材八成產能來自中國，但受到台灣通路庫存一般來說都處較高水位，預計也不致受太大影響。

雖然硬體產業受到衝擊，但IDC認為，部分市場正因疫情浮現另一波發展機會，以軟體、資安、雲端運算、儲存設備以及電信市場為主。

受到疫情影響，大部分企業希望員工減少與外人直接接觸的機會，IDC表示線上會議、遠端教學的需求正逐步升溫，並因此觸發協同合作軟體的發展機會，另外為降低面對面的採購互動，電商與廣告服務等CRM（客戶關係管理）相關軟體商機也逐步浮現，而為更精準的掌控供應鏈狀況，SCM（供應鏈管理）投資力度也正加大。

而在資安市場方面，IDC表示資安硬體代工多不在中國，影響有限，整體資安受到線上會議需求、員工被隔離或在家工作情況增加影響，防疫性資安方案需求正逐步上升；遠端存取與控制，特權帳號管理與雲端資安監控分析等中長期發展機會值得關注。

疫情爆發並促使企業開始重新思考業務連續性的重要，並檢視儲存設備是否能支援更好的遠端控制跟管理，另外企業對中國與台灣兩地資料同步備分的討論也越來越多，為儲存設備帶來的新的發展機會。電信市場方面，受到開學延後，以及企業在家上班，員工隔離情況增加影響，反而觸發了小額付費、app內購等採購行為，在第一季呈現新的發展機會。

旅遊及觀光等產業在上半年受到波及，但IDC預計隨之而來的製造業回流以及製造業、零售業等產能、勞動力規劃需求浮現，將使先進分析與人工智慧應用需求增加，也將是2020台灣市場值得關注的焦點。

(工商 )