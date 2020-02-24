新冠肺炎疫情持續延燒，22日時南韓一天內確診病例就爆增229例，而南韓所有行政區都已經被新冠肺炎「攻陷」，而到今（24）日已經累積763例確診病例，上升速度令人咋舌，且多數感染者跟大邱新天地教會有關，因此南韓當局決定，要對所有出現感冒症狀的大邱市民展開疫調。
今日早上南韓再增加了161例確診病患及一名死亡病例，讓南韓患者累積超過鑽石公主號的634例，來到763例，而其中有456人跟大邱新天地教會有關連，大邱、慶北地區的患者高達636人。
因此南韓中央應急處置本部副本部長金剛立，在稍早例行記者會上表示，現階段「地域性的社區傳播」已經開始，若沒辦法阻止可能會讓新冠病毒擴散到全國，因此將要改變防疫方向，讓患者在感染初期就能被發現，進一步阻止擴散可能。
因此當局宣布，要對大邱地區高達2.8萬具有感冒症狀的市民進行疫調，在加上原本就在調查的新天地教徒累積共要調查3.7萬人，預計要在2周內完成，這對南韓當局相當具有考驗。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。