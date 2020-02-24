明天就開學了，北市議員應曉薇接獲學生家長陳情，滯留湖北學生心急如焚，等不到包機也不能耽誤學業，她要求北市立即啟動酷課雲線上教學。北市教育局主祕陳素慧對此回應，滯留湖北學生有4人，由於大陸封鎖酷課雲線上教學網站，將改寄課程光碟讓學生學習不中斷。

應曉薇與民間人道協助小組接獲44位國高中、大學生陳情，對於保機回台尚無共識，恐怕無法如期上課，甚至有家長聽聞學校要求必須休學，她建議北市啟動線上教學，也可同時造福全台學生。

據教育局統計，滯留湖北的北市學生有4人，幼兒園1人、國小1人、國高中2人，許素慧指出，今早經測試大陸封鎖酷課雲網站，所以另想辦法把這學期要上的學科知識影片、題目光碟寄送到大陸，今天下班前就可取得家長聯絡地址，明天會寄出。

此外，教育局因應疫情，各級學校停課、補課及居家線上學習計畫草案也已完成，另應曉薇也請教育局應宣導衛生道德教育，學生未來若順利返台，勿衍生令人擔心的校園霸凌事件。

(中時 )